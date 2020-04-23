سمو الأمير يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري للتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اتصالا هاتفيا عصر اليوم من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تبادل خلاله التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات متمنيا فخامته لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله.

وقد شكر سموه فخامته على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على فخامته دوام الصحة والعافية ويحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامته.

كما تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا عصر اليوم من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تبادل خلاله جلالته التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلا جلالته المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات متمنيا جلالته لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله.

وقد شكر سموه حفظه الله جلالته على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على جلالته دوام الصحة والعافية ويحقق للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

كما تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا عصر اليوم من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود عبر خلاله سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد شكره سموه حفظه الله على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.