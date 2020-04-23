«القبول والتسجيل» تعلن تعديلات على المعدل المكافىء

أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن التعديلات على حساب المعدل المكافئ بالنسبة لكلية الحقوق والتي سيتم تطبيقها بدءاً من العام الجامعي 2021/2020، ولكليات مركز العلوم الطبية والتي سيتم تطبيقها بدءاً من العام الجامعي 2022/2021، وذلك وفقاً لقرارات مجلس جامعة الكويت باجتماعه رقم «2020/01» المنعقد بتاريخ 2020/4/21، وذلك على النحو التالي:

كلية الحقوق

100 % من نسبة الشهادة الثانوية، سيتم التطبيق في العام الجامعي 2020/2021.

كلية الطب

75 % من نسبة الشهادة الثانوية، 15 % من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية، 10 % من نتيجة امتحان الرياضيات، سيتم التطبيق في العام الجامعي 2021/2022.

كلية طب الأسنان

75 % من نسبة الشهادة الثانوية، 15 % من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية، 10% من نتيجة امتحان الرياضيات، سيتم التطبيق في العام الجامعي 2021/2022.

كلية الصيدلة

70 % من نسبة الشهادة الثانوية، 15 % من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية، 15% من نتيجة امتحان الرياضيات، سيتم التطبيق في العام الجامعي 2021/2022.

كلية الصحة العامة

70 % من نسبة الشهادة الثانوية، 15% من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية، 15% من نتيجة امتحان الرياضيات، سيتم التطبيق في العام الجامعي 2021/2022.

كلية العلوم الطبية المساعدة

70 % من نسبة الشهادة الثانوية، 20% من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية، 10% من نتيجة امتحان الرياضيات، سيتم التطبيق في العام الجامعي 2021/2022.