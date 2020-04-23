وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع نظرائه في دول الخليج بمناسبة شهر رمضان

أجرى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس اتصالات هاتفية مع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أجرى اتصالات بكل من وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

وأعرب خلال الاتصالات عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأن يعيد هذه المناسبة عليهم جميعا باليمن والخير والبركات سائلا للمولى العلي القدير لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم تمام الصحة وموفور العافية.

كما جدد وزير الخارجية خلال الاتصالات عظيم الشكر والامتنان على الحفاوة التي حظي بها المواطنون الكويتيون خلال فترة إقامتهم في دول مجلس التعاون الشقيقة مثمنا في الوقت ذاته كافة التسهيلات التي قدمت لهم لغاية وصولهم إلى أرض الوطن سالمين والتي جسدت بعظيم العبر روح التعاون والاخاء بين دول مجلس التعاون وشعوبها الشقيقة داعيا الله جل علاه أن يرفع غمة تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد 19» عن الدول الخليجية الشقيقة وعن الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.