وزير الداخلية يهنئ القيادة السياسية بمناسبة شهر رمضان المبارك

رفع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اليوم الخميس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما هنأ الصالح بحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بـ«الداخلية» رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالمناسبة ذاتها.