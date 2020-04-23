هيئة الرؤية الشرعية: غدا الجمعة غرة شهر رمضان المبارك

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية الليلة ثبوت دخول شهر رمضان المبارك لهذا العام وعليه يكون يوم غد الجمعة هو أول أيام الشهر الفضيل.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي إثر اجتماعها اليوم الخميس أنه ثبت شرعا رؤية هلال الشهر الفضيل هذه الليلة وبذلك يكون يوم غد الجمعة الموافق 24 أبريل هوأول أيام شهر رمضان لعام 1441 هجرية.

وبهذه المناسبة تقدم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الأحمد الصباح والقيادة السياسية وإلى جميع المواطنين والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بأصدق آيات التهاني والتمنيات بحلول شهر رمضان المبارك.

وابتهل إلى المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يرفع عنا الوباء والبلاء ويتم نعمته على ربوع وطننا العزيز في ظل القيادة السياسية الرشيدة.