سمو الأمير يجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عمان للتهنئة بمناسبة شهر رمضان

أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة تبادل خلاله سموه رعاه الله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وقد شكر جلالته سموه حفظه الله على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة المجسده لأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين مبتهلا الى الباري تعالى أن يديم على سموه دوام الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله.