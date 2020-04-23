سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر للتهنئة بمناسبة شهر رمضان

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تبادل خلاله سموه التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله.

وقد شكر سموه حفظه الله أخيه صاحب السمو أمير دولة قطر على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة المجسده لأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على سموه دوام الصحة والعافية ويحقق لدولة قطر الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.