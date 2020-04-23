سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر للتهنئة بمناسبة شهر رمضان

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية وأن يحقق لدولة الكويت الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد و قائدا للعمل الإنساني وأن يرفع البلاء الناتج عن فيروس كورونا المستجد عن دولة الكويت وسائر دول العالم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أخاه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر الشقيقة على هذه المشاعر الأخوية الطيبة سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بدوام الصحة وتمام والعافية وعلى الشعب القطري الشقيق بمزيد من الخيرات والبركات وأن يكشف هذه الغمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عن دولة قطر وشعبها الشقيق وأن يحفظ كل الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع من كل مكروه وسوء إنه سميع مجيب الدعاء.