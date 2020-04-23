سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالعاهل البحريني للتهنئة بمناسبة شهر رمضان

أجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بموفور الصحة والعافية وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من الخير واليمن والبركات وأن يكشف هذه الغمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عن مملكة البحرين وشعبها الشقيق وعن سائر دول العالم وأن يحفظ كل الشعوب العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وقد شكر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أخاه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله على هذه المشاعر الأخوية الصادقة داعيا المولى عز وجل أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه وعلى دولة الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من النماء والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني وأن يرفع البلاء الناتج عن فيروس كورونا المستجد عن دولة الكويت وسائر دول العالم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.