سمو ولي العهد يجرى اتصالاً هاتفياً بولي عهد أبوظبي للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان

أجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

عبر فيه سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات وشعبها الكريم دوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يكشف عنها هذه الغمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وعن سائر دول العالم وأن يحفظ كل الشعوب العربية والاسلامية والعالم أجمع من كل مكروه وسوء إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وقد شكر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي أخاه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله على هذه المشاعر الأخوية الصادقة متمنيا لسموه موفو الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من اطراد التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني سائلا الله العلي القدير أن يرفع البلاء الناتج من فيروس كورونا المستجد عن دولة الكويت وسائر دول العالم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.