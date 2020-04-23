سمو الأمير يتلقى اتصالاً من ولي عهد أبوظبي مهنئا بحلول رمضان المبارك

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر خلاله سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه حفظه الله أخاه صاحب السمو ولي عهد أبوظبي على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة كل الرفعة والورقي الازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.