وزير الخارجية يهنئ نظرائه في مصر وتونس والأردن بمناسبة حلول شهر رمضان

أجرى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي أعرب خلاله عن صادق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاد الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

كما توجه الشيخ الدكتور أحمد الصباح للباري عز وجل أن يرفع عن الدول العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء هذه الغمة جراء تفشي وباء «كوفيد 19» وأن يكتب الشفاء العاجل لكل من ابتلي بهذا الوباء.

كما أجرى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الجمهورية التونسية الشقيقة نورالدين الري أعرب خلاله عن صادق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله تعالى على الجميع بالخير واليمن والبركات.

كما توجه الشيخ الدكتور أحمد الناصر إلى الباري عز وجل أن يرفع عن الدول العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء هذه الغمة جراء تفشي وباء «كوفيد – 19» وأن يكتب الشفاء العاجل لكل من ابتلي بهذا الوباء.

كما أجرى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا بوزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري أعرب خلاله عن صادق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاد الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وتوجه الشيخ الدكتور أحمد الصباح للباري عز وجل أن يرفع عن الدول العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء هذه الغمة جراء تفشي وباء «كوفيد 19» وأن يكتب الشفاء العاجل لكل من ابتلي بهذا الوباء

كما أجرى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة صبري بوقدوم أعرب خلاله عن صادق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاد الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. كما توجه الشيخ الدكتور أحمد الصباح للباري عز وجل أن يرفع عن الدول العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء هذه الغمة جراء تفشي وباء «كوفيد 19» وأن يكتب الشفاء العاجل لكل من ابتلي بهذا الوباء.