محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد يشرف على عملية حجر ثلاث عمارات سكنية في بنيد القار

أشرف محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد على عملية الحجر التي تمت على ثلاث عمارات سكنية بمنطقة بنيد القار.

وقام رجال الأمن بحضور قائد المنطقة العقيد محمد العجمي بتأمين المنطقة وتطويق مبنى العمارات وفرض سياج أمني في محيطها، فيما قام مسؤولو قطاع الصحة الوقائية في وزارة الصحة بإتخاذ الإجراءات المتبعة في تطبيق إجراءات الحجر الصحي الإلزامي.

وشدد الخالد على أهمية وضرورة العمل بالتوصيات والإرشادات الوقائية وتفعيل قرارات وزارة الصحة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع مؤكداً على أهمية نشر التوعية والشعور بالمسؤولية من المواطنين والمقيمين.