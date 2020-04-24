سمو الأمير يجري اتصالاً بخادم الحرمين الشريفين مهنئا بحلول شهر رمضان المبارك

أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة هنأه خلاله سموه رعاه الله بحلول شهر رمضان المبارك سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات متمنيا سموه رعاه الله لأخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين أخاه سموه حفظه الله التهاني بحلول هذا الشهر الكريم مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على سموه دوام الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله.