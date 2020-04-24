وزير الصحة يهنئ القيادة السياسية بحلول شهر رمضان المبارك

رفع وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الشيخ باسل الصباح عن أطيب التهاني بهذه المناسبةالعطرة إلى عموم الشعب الكويتي والمقيمين الكرام بحلول هذه الأيام المباركة سائلا المولى جل وعلا أن يمتع الجميع بثوب الصحة والعافية وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأجزل التحية والتقدير لجميع العاملين في الوزارات والأجهزة والجهات والأفراد الذين يقفون حاليا في الصفوف الأولى في مواجهة جائحة كورونا المستجد «كوفيد – 19».

ونوه بكل ما يبذله هؤلاء من جهد ووقت في هذه الأيام الدقيقة للحفاظ على الأمن الصحي في البلاد والعمل لكل ما فيه رفعةالوطن وأهله تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.