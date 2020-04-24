وزير الأوقاف: الاستعاضة عن التعامل المباشر مع الجمهور بتطبيق «رمضان في بيتك»

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي إن «الأوقاف» استعاضت عن التعامل المباشر مع الجمهور خلال شهر رمضان المبارك بالتطبيق الإلكتروني «رمضان في بيتك».

وأضاف العفاسي لوكالة الأنباء الكويتية أن التطبيق يضم العديد من دروس الوعظ والإرشاد الديني وخدمة البث المباشر لتقديم عدد من الدروس والمحاضرات الرمضانية والمصحف الشريف وفتاوى وأحكام الصيام والمسابقة الرمضانية وأرشيف لصلاة القيام وآخر الأخبار والفعاليات وكيفية التواصل مع الوزارة.

وأوضح أن من أنشطة وفعاليات التطبيق مسابقة «املأ بيتك نورا» لأفضل التلاوات الحسنة من القرآن الكريم للرجال والنساء والأبناء والبنات والبرنامج الرمضاني «ختمة» للرجال فقط وسيقام من 1 إلى 5 رمضان.

وذكر أن من ضمن البرامج أيضا الملتقى الإيماني «إنا هدنا إليك» وهو ملتقى سنوي خاص للنساء بمشاركة العديد من الداعيات والمحاضرات وسيقام من 2 إلى 17 رمضان.

وبين أن التطبيق يضم برنامج «صحح تلاوتك تصح صلاتك» وبتعلق بتصحيح تلاوة جزء عم للرجال والنساء وتنظيم محاضرات قرآنية بعنوان «نور بيتك» للرجال والنساء ودورات لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم عبر برنامج إلكتروني.

وقال العفاسي إن التطبيق سينظم دروسا ومحاضرات في مركز الريادة للفتيات عبر برنامج «زوم» الإلكتروني من 26 إلى 29 أبريل الجاري إضافة إلى المقرأة الرمضانية بالقراءات العشر الصغرى في مركز ابن الجزري نساء من الأحد إلى الخميس خلال الشهر الفضيل.

وأوضح أن هناك محاضرات ودروسا مخصصة للنساء في مركز سراج العدان من 3 إلى 20 رمضان بالإضافة الى برامج تسجيلية خاصة بكل مسجد وكذلك درس الجمعة التلفزيوني الأسبوعي إضافة إلى برنامج «اختم ولو مرة» ويهدف إلى تشجيع المتابعين على ختم قراءةالقرآن الكريم في الشهر الفضيل ولو مرة واحدة على الأقل علاوة على تعلم أحكام التجويد.

وبين أن مسابقة تلاوة «املأ بيتك نورا» ستكون لجميع الفئات العمرية ابتداء من خمس سنوات إلى ما فوق 40 عاما وجوائزها مجزية بدعم من الأمانة العامة للاوقاف.

وذكر العفاسي أن الوزارة قدمت برامج وفلاشات توعوية للجمهور وهي غصون رمضانية وخواطر وحفاظ من بلدي وبرنامج افتاء وقفات قرآنية وهو عبارة عن ثلاث محاضرات يوميا طوال الشهر الكريم يقدمهاالعديد من المشايخ والدعاة.

ورفع العفاسي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابرالصباح وإلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم وإلى جميع المواطنين والمقيمين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا المولى عز وجل أن يرفع برحمته وعفوه هذا البلاء الذي عم بلاد العالم نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وأن يحفظ بلدنا الكويت من كل شر وسوء تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.