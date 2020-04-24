«البترول الوطنية»: إصابة هندي يعمل في أحد المشاريع التابعة لمصفاة ميناء الأحمدي بـ«كورونا»

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الجمعة عن تسجيل إصابة عامل يتبع إحدى الشركات المقاولة المتعاقدة معها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت الشركة أن المصاب من الجنسية الهندية ويعمل في أحد المشاريع التابعة لمصفاة ميناء الأحمدي، وقد تم الاشتباه بإصابته أثناء تواجده في سكن الشركة التي يعمل بها، وقام على إثر ذلك بمراجعة المستشفى حيث أثبت الفحص الطبي إصابته بالفيروس.

وأضافت الشركة أنه حرصاً منها على سلامة العاملين فيها فقد تم إيقاف العمل مؤقتاً في المشروع، إلى حين استكمال إجراءات التقصي الاحترازية، وحصر المخالطين للعامل المصاب، وعمل الفحوصات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من سلامتهم.