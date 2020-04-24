«الداخلية»: احترام مشاعر الصائمين بعدم المجاهرة بالإفطار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان وزارة الداخلية تغتنم هذه المناسبة الكريمة بحلول شهر رمضان المبارك لرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم وإلى كافة المواطنين والمقيمين .

وتنوه الادارة على الأخوة المواطنين والمقيمين الحفاظ على القيم والعادات واحترام مشاعر الصائمين بعدم المجاهرة بالإفطار حيث أجاز القانون رقم « 44 / 1968 » على معاقبة الجهر بالإفطار بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وغرامة مالية لا تتجاوز المائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مشيرة إلى أن غرف العمليات تتلقى على مدار الساعة جميع البلاغات على هاتفه الطواري « 112 » داعية الجميع لدعم جهود الأجهزة الأمنية.