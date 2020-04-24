زيادة سعر الكمامة إلى 150 فلساً.. والوزير الروضان مُغرداً: نواجه تحديات عالمية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي الوقائي

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على حسابه على موقع «تويتر»:إنه في ظل تزايد الطلب العالمي والضغط على الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الأولية التي منعت بعض الموردين من الاستيراد لعدم قدرتهم على تغطية التكلفة بالسعر القديم وبناء على كتاب وزارة الصحة، أصدرنا قرارا يعيد التوازن الى عملية استيراد الكمامات وموادها الأولية للحفاظ على تدفقها ووفرتها، مضيفا: «إننا نواجه تحديات عالمية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي الوقائي وسلامة وصوله للأسواق ومنافذ البيع لكنها مسؤوليتنا التي لن ندخر جهدا في تحقيقها لذلك عملنا على اصدار عدة قرارات منها تحديد السعر، وعملنا في عدة مسارات صناعية وطنية وتطوعية بالإضافة الى الاستيراد».

وبناء على القرار الذي اتخذته «التجارة»، فإنه تمت زيادة سعر الكمامة من 100 فلس إلى 150 فلسا، وترجع أسباب تعديل السعر إلى تزايد الطلب العالمي والضغط على الإنتاج والشح الذي انعكس ارتفاعا على أسعار الكمامات ومواد تصنيعها الأولية.