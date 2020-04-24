الشيخ مشعل الجابر يهنئ القيادة السياسية بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله الصباح، صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، والحكومة والشعب الكويتي الكريم والمقيمين والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب المحافظ عن تهانيه بهذه المناسبة الجليلة وتمنياته أن يديم على وطننا العزيز الكويت نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وان يحفظ أهله من كل سوء ومكروه، وأن يرفع الله الوباء ويزيل الغمة، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.