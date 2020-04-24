رئيس الأركان: مبعث فخر واعتزاز الدور المشرف للجيش في مساندة الجهات الحكومية

قام سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر مساء أمس الجمعة بزيارة إلى مركز فحص طبي خاص لفايروس كورونا المستجد covid-19 في قاعدة عبدالله المبارك الجوية وكان في إستقباله لحظة وصوله رئيس هيئة الخدمات الطبية و مساعد آمر القوة الجوية ، وبعد ذلك إستمع سعادته إلى إيجاز قدمه آمر مركز الفحص الطبي بين فيه الاجراءات المتبعة والمراحل التي يمر بها العسكريين أو المواطنين الذين سوف يتم إجلائهم من الخارج.

من جهته أشار رئيس هيئة الخدمات الطبية الدكتورعبدالله مشعل الصباح أن هذا المركز أنشئ بتوجيهات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ، لفحص العسكريين الذين سوف يتم إجلائهم وكذلك لدعم واسناد جهود وزارة الصحة لفحص المواطنين القادمين.

وفي ختام الجولة ألقى سعادة رئيس الأركان العامة للجيش كلمة عبر من خلالهاعن خالص شكره وتقديره لجميع من ساهم في إنجازهذا العمل ولجميع العاملين في الصفوف الأمامية وأعرب عن فخره وإعتزازه برجال الجيش الكويتي لما يقومون به من دور هام ومشرف بوقوفهم جنباً الى جنب في مساندة مؤسسات الدولة، سائلاً المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يرفع عنا هذا البلاء ، وأن يحفظ الكويت تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله.