وزير الداخلية يهنئ رجال الأمن بحلول شهر رمضان.. ويتفقد منطقتي العزل والمفارز الأمنية

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح اليوم الجمعة رجال الأمن الموزعين على المفارز والنقاط الامنية بحلول شهر رمضان المبارك عقب الجولات الميدانية التي يقوم بها للوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية وفق التعليمات الصحية.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان ان الوزير الصالح تفقد كذلك مقار النقاط الأمنية بمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعدد من القيادات الأمنية حيث استمع من القيادات الامنية الميدانية الى الاجراءات التي يتم اتخاذها ضمن أوقات الحظر الجديدة في مناطق العزل.

وقام الصالح بزيارة الى المحجر الصحي التابع لوزارة الأشغال العامة مقابل استاد جابر حيث كان في استقباله الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة المهندس الشيخ عبدالعزيز محمد الصباح واستمع منه الى شرح مفصل عن دور وزارة الاشغال العامة حول التجهيزات التي تم إعدادها وفق الإجراءات الوقائية لاستقبال أي حالات مشتبه في اصابتها بفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» والطاقة الإستيعابية للمحجر حيث يتسع لاحتواء خمسة آلاف شخص.

كما التقى أثناء جولته وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى محمد رضا الذي قدم شرحا موجزا عن آلية العمل الخاصة بوزارة الصحة بالموقع والاحترازات الصحية.

واشاد بالتواجد الأمني المتميز ومنظومة العمل معربا عن شكره وتقديره لرجال الامن ورجال الصفوف الاولى على عملهم المتواصل مشددا على أهمية اليقظة والتفاني في أداء الواجب ومطالبا إياهم بسعة الصدر والتعامل الانساني الراقي مع الجميع.