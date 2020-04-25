«هيئة الشباب»: فرص تدريبية عبر الإنترنت لـ500 شاب في أكاديمية هواوي

أعلن المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري اليوم السبت ان مشروع «وادي الشباب للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي» التابع للهيئة سيوفر فرصا تدريبية عبر الانترنت ل500 شاب كويتي من الجنسين في اكاديمية هواوي بالتعاون مع شركة هواوي للتكنولوجيا.

وقال المطيري في تصريح صحفي ان هذه الدورات المتخصصة التي تنطلق الاسبوع المقبل تأتي ضمن مساعي الهيئة لتوفير الفرص والمساحات للشباب للاستفادة وتطوير ذواتهم على المستويين والشخصي المهني من خلال اكتساب مهارات مهمة في هذا الجانب التكنولوجي المهم.

ولفت الى ان الدورات ستشمل خمسة مجالات تكنولوجية غاية في الاهمية وهي تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس للاتصالات والذكاء الصناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية اضافة الى دورة في تصميم الشبكات.

وأكد الحرص على الشراكة مع الجهات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات لضمان اتاحة الفرص لشبابنا ليكونوا على اطلاع ودراية بما وصل اليه العالم من تقدم ومساعدتهم على الاستفادة منه.

وذكر المطيري ان الدورات ستكون متاحة للشباب الكويتي من سن 14 الى 34 عاما على أن تكون الأولوية للطلاب والطالبات الدارسين في المجالات التكنولوجية داعيا الشباب المحبين للعلوم والتكنولوجيا للتسجيل عبر موقع الهيئة «www.ypa.gov.kw» واختيار الدورة المناسبة لاهتمامهم.

واشار الى ان الشباب المشاركين في الدورات سيحصلون على شهادة اجتياز من الهيئة واخرى الكترونية من شركة هواوي بعد اجتياز الاختبار الذي سيعقب الدورة والذي يعد أحد متطلبات الحصول على شهادة الشركة على مستوى العالم وهو ما يمثل خطوة مهمة للشباب الذين هم في بداية حياتهم المهنية لشق طريقهم في هذا المجال.

واكد ان اطلاق «الوادي» لهذه الدورات يأتي استكمالا للعديد من البرامج والانشطة التي اطلقتها الهيئة منذ بدء الأزمة الحالية اذ نظمت محاضرات ودورات تدريبية الكترونية وورشا تفاعلية عن بعد منذ شهر مارس الماضي باشراف متخصصين استفاد منها اكثر من 1500 شاب بهدف استثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على الشباب ومساعدتهم على الالتزام بتوجيهات الدولة بالبقاء في المنازل.

وفي السياق ذاته قال المطيري ان الهيئة ستطلق اليوم السبت 30 فكرة ل30 يوما من بنات افكار الشباب لتطبيقها من الشباب وغيرهم اثناء البقاء في المنزل بوقت الحظر الجزئي المفروض بسبب خطط مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» مشيدا بهذه بالافكار التي تتميز بالتنوع وسهولة التطبيق.

ونوه بالشراكة القائمة بين الهيئة وشركة هواوي “ما اثمر توفير هذه الدورات التي تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية” مؤكدا أن الهيئة ستعمل وبشكل دائم على تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية الرائدة لضمان أن يكون للشباب الكويتي الأفضلية في جميع المجالات.