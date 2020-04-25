وزير الصحة: يصعب الجزم بعودة العمل بصورة طبيعية بعد عيد الفطر

أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن يصعب الجزم بعودة العمل بصورة طبيعية بعد عيد الفطر، مضيفا “نتمنى تخفيف القيود ولكن يصعب أن نجزم بأنه بعد العيد سيعود العمل بصورة طبيعية ولكن نسعى لتخفيف القيود بقدر المستطاع”.

وعن موعد انحسار المرض، قال الشيخ باسل الصباح: “هذا أيضا يخضع للجان وتكون في دراسة على حسب الجهة المختصة في وزارة الصحة العامة ويتم التعامل معها على حده”.

وفيما يتعلق بزيادة الإصابات بين الطاقم الطبي، قال الشيخ باسل الصباح، إن الأعداد التي نشرت في الصحافة غير صحيحة، لكننا حالنا حال دول العالم التي سجلت إصابات في الصفوف الأولى سواء كان في الطاقم الطبي أو العسكري أو المتطوعين لذا نكرر ونعيد بالالتزام بالاشتراطات الصحية ونظافة اليد وعدم لمس الوجه والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.