البلدية: تحرير 56 مخالفة لعدم وجود تصريح بالتوصيل بمحافظتي الفروانية والعاصمة

كشفت بلدية الكويت عن قيام الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتحرير 56 مخالفة لعدم وجود تصريح لخدمة التوصيل للمطعم بمحافظتي الفروانية والعاصمة فضلا عن توجيه 90 تعهدا.

وقالت البلدية إنه تم تحرير 7 مخالفات لمطاعم لعدم وجود تصريح بخدمة التوصيل للمطعم من البلدية بمحافظة العاصمة، إلى جانب تحرير 49 مخالفة بالفروانية لعدم وجود تصريح بخدمة التوصيل للمطعم من البلدية وتحرير 5 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية وتوجيه 12 تعهد.

وأضافت أنه تم توجيه 30 تعهدا بمحافظة الأحمدي، 15 تعهدا بمحافظة مبارك الكبير إلى جانب توجيه 23 تعهدا بمحافظة الجهراء.

ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.