البلدية: غلق محل إدارياً وتحرير 3 مخالفات بـ «مبارك الكبير»

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ممثلة في النوبة «ب» بمراقبة المحلات والإعلانات بتنفيذ جولة ميدانية على المحلات بمناطق العدان والقصور للتأكد من التزام المحلات المستثناه من الغلق بقرارات وتعاميم البلدية الصادرة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ضيدان العدواني أن الجولة الميدانية التي نفذتها النوبة «ب» بمراقبة المحلات والإعلانات على المحلات بمناطق العدان والقصور أسفرت عن الكشف على 95 محلا وغلق محل مخالف للقرار 703/2020 تشغيل المحل على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور وتحرير 3 مخالفات وتوجيه 5 تنبيهات لمحلات وأسواق مركزية لتنظيم الدخول إلى محلاتهم أما باقي المحلات فتبين إلتزامهم بالقرارات الإدارية التي أصدرتها البلدية.

ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.