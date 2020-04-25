«بنك الطعام» يطلق حملة «إفطار صائم» للأسر المتعففة

أطلق البنك الكويتي للطعام والاغاثة حملته الخيرية «إفطار صائم» التي تستهدف توزيع نحو تسعة الاف وجبة على المتعففين خلال شهر رمضان الفضيل بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة البنك مشعل الأنصاري في تصريح صحفي اليوم السبت ان هذه الحملة تأتي ضمن مجموعة مبادرات وحملات خيرية سيطلقها البنك خلال الشهر الفضيل في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد والتي تتطلب تكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة جائحة كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأضاف الانصاري أن الحملة تأتي تحت مظلة استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة لتأمين متطلبات الأسر المتعففة داخل البلاد استكمالا للمشاريع والمبادرات الخيرية التي يطلقها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وباشراف الجهات الرقابية والتنفيذية والتي لاقت جميعها نجاحا ملحوظا في الفترة الماضية.

وأوضح أن البنك يعتبر من أولى الجهات الخيرية على مستوى الكويت التي تطلق حملات خيرية تغطي جميع مناطق الكويت والمحافظات الست مبينا ان هذا العام هو الثالث على اطلاق حملة «افطار صائم» حيث حققت نجاحا ملحوظا في أفطار الاف الصائمين في مختلف مناطق الكويت.

وذكر أن حملة هذا العام تغطي جميع مناطق الكويت من خلال قاعدة بيانات متطورة لدى البنك والاستعانة بفريق المتطوعين المدربين ما يضمن تغطية شاملة للصائمين والمحتاجين داخل البلاد.

وأفاد أن «إفطار الصائم» من أهم مشاريع البنك الموسمية وتم تحديد الأماكن والمناطق التي يتواجد بها العدد الأكبر من المحتاجين والمتعففين ما يضمن تغطية شاملة مبينا أن البنك قام بتوسيع قاعدة المستفيدين وزيادة مكونات الأفطار نظرا للظروف الحالية.