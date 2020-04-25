ريم الفليج: المنتجات الزراعية المصرية اثبتت نتائج الفحص المخبري صلاحيتها للإستهلاك الآدمي

قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة الغذاء والتغذية ورئيس اللجنة العليا لسلامة الأغذية الدكتور ريم الفليج بأن اللجنة أوصت برفع توصية تشديد الرقابة على المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه الواردة من جمهورية مصر العربية بناء على نتائج الفحص المخبري على جميع الارساليات الزراعية المصرية الواردة إلى الكويت والتي أثبتت صلاحيتها للاستهلاك الادمي بعد أن استمر تشديد الرقابة عليها لأكثر من عامين ونصف كإجراء احترازي خاص بدولة الكويت.

وأضافت «كان يتطلب الإجراء إرفاق شهادة صحية وشهادة خلو من المتبقيات ويتم حجزها في المنافذ لحين إجراء الفحوصات المخبرية الميكروبيولوجية والكيميائية المناسبة للتأكد من سلامة الارساليات للاستهلاك الآدمي ومطابقة ما جاء في الشهادات المقدمة من السلطات المصرية المعنية مع ما يتم إثباته في الفحص المخبري قبل التصريح عليها والسماح لها بالتداول داخل دولة الكويت»، علما بأنه من الضروري ايضاح بلد المنشأ في الشهادات الصحية ولا يكتفى بذكر القارة، ولم تستلم الهيئة منذ نشأتها اي معاملة مكتوب عليها منتج باسم قارة.