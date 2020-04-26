«الصحة» تحذر من منتج يعلق على الملابس على شكل بطاقة تحتوي على ثاني أكسيد الكلور

أوضح الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبد الله البدرأ أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إدعاءات طبية للمنتج يعلق على الملابس على شكل بطاقة غير صحيحة وغير مثبتة علمية وأن المنتج غير مرخص في وزارة الصحة.

وأفاد البدر أنه بعد دراسة المنتج من قبل المختصين بإدارة منع العدوى والتعقيم في 8 أبريل لسنة 2020 تبين أنه عبارة عن بطاقة تحتوي على مادة ثاني أكسيد الكلور CLO2 وهي مادة تستخدم للتعقيم والتطهير للأسطح والأجهزة الطبية وفقا لاشتراطات فنية محددة وأن الادعاءات المذكورة على المنتج بأنه يحمي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة عبر الهواء غير مثبتة علميا وطبيا.

وحذرت عدة منظمات وجهات رقابية من استخدام وتعليق هذه البطاقة التي تحتوي على مادة ثاني أكسيد الكلور CLO2 مثل هيئة الغذاء والدواء السعودية ووزارة الصحة في دولة قطر وسلطنة عمان والمؤسسة العامة اللغذاء والدواء الأردنية.

كما حذرت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية في 8 أبريل لسنة 2020 من استخدام هذه المنتجات وتناولها وسجلت عدة أعراض جانبية لمن تناولها منها الفشل التنفسي وانخفاض ضغط الدم وفشل الكبد وانخفاض عدد خلايا الدم ، والقيء الشديد والإسهال الحاد.

كما أكد البدر أن المنتج لم يتم تسجيله في أي من الجهات الرقابية الدولية العالمية التي تم ذكرها في الإعلان المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي وأنه لا يوجد دليل علمي يثبت مأمونية وفعالية المنتج.

كما حذر البدر من استخدام أي منتج طبي للوقاية أو العلاج إلا بعد التأكد من تسجيله واعتماده في وزارة الصحة.