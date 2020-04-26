البلدية: رفع 72 سيارة مهملة.. ووضع 67 ملصقاً بـ«الجهراء»

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولات ميدانية واسعة النطاق في إطار حملة مستمرون التي أطلقتها الإدارة بهدف إبراز الجانب الجمالي بالمحافظة من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي بمناطق المحافظة والتصدي لكافة التجاوزات.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفه على مواصلة حملة مستمرون لرفع السيارات المهملة التي تعمل على تشويه المنظر الجمالي للمحافظة ، مؤكدا على أن المفتشين بالإدارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق لتحقيق إنسيابية الحركة والمحافظة على الشكل الجمالي بمناطق المحافظة بما يحقق المصلحة العامة.

وأشار القريفه إلى أن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشون بالإدارة في عددا من مناطق محافظة الجهراء في إطار حملة مستمرون التي أطلقتها الإدارة أسفرت عن رفع 72 سيارة مهملة ووضع 67 ملصقا على سيارات مهملة ، مؤكدا على التعامل معها بعد انتهاء المدة القانونية للملصق .

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .