سمو الأمير يهنئ ملك نذرلاند ورئيس سيراليون بالعيد الوطني لكلا البلدين

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليم ألكسندر ملك مملكة نذرلاند الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة وتمام العافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث سموه حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة ضمنها سموه رعاه الله خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا سموه حفظه الله لفخامته دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليم ألكسندر ملك مملكة نذرلاند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تهنئة مماثلتين.