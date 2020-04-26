«الهلال الأحمر» يطلق برامج تثقيف وتوعية حول فيروس كورونا

أطلقت جمعية الهلال الأحمر اليوم الأحد برامج تثقيفية توعوية تتصل بصحة المواطنين والمقيمين بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين للوقاية ونشر الوعي المجتمعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19».

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير، إن البرامج التوعوية تتطرق إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالفيروس لاسيما المرتبطة بالصحة الجسدية والنفسية وصحة الطفل والتعامل مع الأمراض الشائعة والطوارئ.

وأضاف الساير أن البرامج تتضمن التوعية بشأن الأدوية وكيفية استخداماتها وعلاقاتها بالفيروس كذلك ما يتصل بالتغذية ونصائح سلوكية خلال الحجر المنزلي والصحة خلال شهر رمضان المبارك إذ تم إعداد 64 فيديو باللغة العربية و 64 باللغة الإنجليزية بمشاركة عدد من الأطباء والاختصاصيين والتربويين في مجال طب الأطفال والسكر والتغذية وطب الأورام والعلاج الكيماوي وطب الأعصاب والقلب والطب التنفسي.

وأكد أهمية الدور الملقى على عاتق أفراد المجتمع كافة في تعزيز الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من الأمراض المختلفة بما فيها فيروس كورونا المستجد الذي تعانيه معظم دول العالم خلال الفترة الحالية.

وذكر أن البرنامج يتضمن أيضا معلومات لها علاقة بجراحة الأنف والأذن والحنجرة والطب النفسي والتغذية العلاجية وأمراض النساء والولادة وطب العيون والاستشارات التربوية والتعليمية والرياضية والصحة الجسدية وجراحة الكلى والمسالك البولية.

وأشار إلى أهمية الوقاية وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة هذا الفيروس الذي لم يتم التوصل حتى الآن إلى علاج له رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف دول العالم في هذا الاتجاه.

وأكد الساير أهمية التثقيف الصحي من أجل تعزيز السلوكيات الصحية والحد من الشائعات التي تصاحب هذا المرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر المعلومات غير الرسمية.

وأشار إلى وجوب ترسيخ الإرشادات الصحية وتطبيقها لدى كل أفراد المجتمع حتى تصبح سلوكا ونمط حياة لتفادي مختلف الأمراض بما فيها مرض «كوفيد – 19».