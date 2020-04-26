البلدية: التزام 60 عامل توصيل بكافة الاشتراطات بمنطقتي حولي والجابرية

تواصل الفرق الميدانية بالبلدية التفتيش على سيارات والدراجات النارية المخصصة للتوصيل للتأكد من استخراجهم تراخيص التوصيل، وفي هذا السياق نفذ فريق طوارئ حولى برئاسة نائب رئيس الفريق ابراهيم السبعان وعدد من مفتشي الفريق ومن إدارة العلاقات العامة محمد عبد الشافي بمساندة أمنية عدة جولات ميدانية على المطاعم بمنطقتي حولي والجابرية للتأكد من إصدارها تراخيص التوصيل .

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس فريق طوارئ إبراهيم السبعان أنه تم عمل عدة جولات بالنقاط الأمنية للكشف على عدد كبير من العاملين الذين يقومون بعمليات التوصيل فضلا عن الكشف عليهم والتأكد من كافة الاجراءات الوقائية كارتداء الكمامات ولبس القلافظات بناءا على تعليمات مباشرة من مدير فرع بلدية محافظة حولي المهندس أحمد الهزيم .

وتابع السبعان أنه تم الكشف على 60 عامل توصيل وتبين التزامهم في كافة الاجراءات الوقائية فضلا عن استخراجهم تراخيص التوصيل، لافتا إلى انه تم تحرير مخالفة اعلانات لمحل مخالف.

وناشد السبعان اصحاب المحلات والمطاعم التقيد بكافة الاشتراطات الوقائية واستخراج تراخيص التوصيل من موقع البلدية ” https://www.baladia.gov.kw/” تجنبا للمخالفة والغرامة ، مؤكداً على أن الفرق الرقابية بالبلدية مستمرة على مدار الساعة لرصد اى مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.