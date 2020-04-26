سفيرنا بسلطنة عمان يشيد بعمق العلاقات «الكويتية – العمانية»

أشاد سفير الكويت المعتمد لدى سلطنة عمان سليمان الحربي بعمق العلاقات الكويتية – العمانية، واصفا اياها “بالراسخة والاستثنائية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم واخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت حفظهما الله ورعاهما”.

كما أشاد السفير الحربي في تصريح خاص لوكالة الانباء العمانية أمس، “بالعلاقة الخاصة والمتينة التي كانت تجمع بين سمو الامير والسلطان الراحل المغفور له باذن الله تعالى قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه والعلاقات المتميزة والقديمة بين شعبي البلدين الشقيقين”.

واوضح ان سلطنة عمان ودولة الكويت تجمعهما اواصر المحبة ووحدة المصير والاهداف المشتركة “وتجلى ذلك في اوقات الازمات”.

واكد السفير الحربي ان سلطنة عمان ودولة الكويت تعملان “من ايجاد استراتيجية صلبة تتمثل في خطة 2035 الكويتية ورؤية عمان 2040 اللتين تتوافقان في اهدافهما ورؤاهما المستقبلية”.

وأشار الى ان الرؤية العمانية والخطة الكويتية تستهدفان الاستثمار في قطاعات الثروة السمكية والتعدين والنفط واللوجستيات والنقل “وهي قطاعات تدخل ضمن اهتمامات البلدين الاساسية”.

وحول الاجواء الرمضانية في الكويت قال “ان العادات الاجتماعية والتقاليد في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة متشابهة الى حد كبير غير ما يميز دولة الكويت في الفضيل هي الزيارات المكثفة للديوانيات وهو عرف اجتماعي قديم و كذلك تناول وجبة «الغبقة» بعد صلاة التراويح” سائلا الله العلي القدير للدول الخليجية والعربية والامة الاسلامية الاستقرار و الامن وان يجنبها والعالم اجمع من كل مكروه.