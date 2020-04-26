«الخطوط الكويتية»: تشغيل 34 رحلة في المرحلة الثانية من خطة الإجلاء الكبرى

في إطار جهودها المبذولة لتلبية النداء الوطني، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن اتمام تشغيل 34 رحلة خلال الثلاث أيام الماضية من تاريخ 23 وحتى 25 ابريل 2020 ضمن المرحلة الثانية لخطة اجلاء المواطنين العالقين في الخارج والتي تعد الاكبر بتاريخ الكويت وقد جاءت بحسب ما أقرته الحكومة الموقرة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في أنحاء العالم، هذا وستعاود الخطوط الجوية الكويتية البدء بانطلاق المرحلة الثالثة من خطة الإجلاء الكبرى للمواطنين العالقين في الخارج خلال الفترة من 27 وحتى 29 ابريل 2020 وذلك بحسب الجدول الذي سيتم اعتماده من قبل وزارة الخارجية واعلانه من قبل الطيران المدني.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رحلات إجلاء المواطنين لليوم الأول من المرحلة الثانية «الخميس 23 ابريل» تضمنت تشغيل رحلات إلى كل من المدن التالية: الدار البيضاء – نواكشوط ، فيينا ، عمان ، القاهرة ، نيويورك ، لندن ، اسطنبول ، بروكسل ، باريس ، مانيلا، وباكو، موزعة على 13 رحلة ، أما رحلات اليوم الثاني «الجمعة 24 ابريل» فقد تضمنت تشغيل رحلات إلى كل من المدن التالية: الدار البيضاء ، دكار ، عمّان ، بانكوك – ترافندروم ، اسطنبول ، لارنكا – بيروت ، نيويورك ، لندن ، تونس – ملقا ، وباريس، موزعة على 13 رحلة، وفي اليوم الثالث «السبت 25 ابريل» فقد تضمنت تشغيل رحلات إلى كل من المدن التالية: بومباي – دلهي ، عمان ، نيويورك ، لندن ، امستردام ، وباريس – ميونيخ، موزعة على 8 رحلات.

وأكدت الخطوط الجوية الكويتية أنها تحرص كل الحرص على تنفيذ الأوامر الأبوية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برغبة سموه لعودة أبنائه وبناته المواطنين إلى أرض الوطن قبل وفي الايام الأولى من شهر رمضان المبارك وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص كوزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والادارة العامة للطيران المدني وغيرها من الجهات ذات الصلة وذلك بداية من 19 الجاري وحتى تاريخ 7 مايو 2020 كما تم الاعلان عنه وما سيعقبها من أيام في حال دعت الحاجة.

ونوهت الشركة إلى أنها وبجميع فرقها العاملة في مطار الكويت الدولي ومن كافة قطاعاتها التشغيلية والمساندة على أتم الاستعداد و الجاهزية لاستكمال تلك المرحلة لاجلاء المواطنين من الخارج، مبينة أنها قامت بالاستعداد على قدم وساق في الاسابيع الماضية لإتمام انجاز تلك الرحلات بشكل ناجح ومتميز سواء من خلال تجهيز المركز الطبي الخاص بفحص المواطنين العائدين أو من خلال جهوزية أسطولها وتعقيمه وتطهيره وفق المعايير العالمية والتي تحتوي على أحدث المقاييس المعتمدة من شركتي التصنيع بوينغ وايرباص.

واختتمت الخطوط الجوية الكويتية بيانها بالتأكيد على سعيها الدؤوب لتنفيذ تلك المهمة الوطنية بشكل دقيق وبأسرع وقت ممكن، معربة عن بالغ أمانيها بأن يتكلل إجلاء مواطني دولتنا الحبيبة الكويت بنجاح ويسر، متمنية للجميع السلامة والامان وعودتهم سريعاً إلى أرض الوطن بين أهلهم .

الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية الكويتية قامت مسبقاً بتشغيل 36 رحلة لإجلاء المواطنين العالقين في الخارج ضمن المرحلة الاولى لخطة الاجلاء الكبرى خلال الفترة من 19 وحتى 21 ابريل 2020.