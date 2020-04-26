سفارتنا بروما ترفع علم ايطاليا في عيدها الوطني تحت جائحة «كورونا»

رفع مقر سفارة دولة الكويت لدى روما العلم الايطالي بمناسبة العيد الوطني للتحرير ضمن مبادرة عربية للتضامن مع ايطاليا ازاء جائحة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

وقالت السفارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية اليوم الاحد إن هذه البادرة الرمزية العالية تأتي في اطار المبادرة التي تبناها مجلس السفراء العرب في ايطاليا الرامية الى “تقديم الدعم من مساعدات طبية وانسانية الى الحكومة الايطالية لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها القاسية على الشعب الايطالي الصديق”.

واضاف البيان ان رفع العلم الايطالي واضاءة واجهات السفارات الخليجية والعربية في روما بالوانه ابتداء من ال25 ابريل الجاري للمشاركة في الاحتفال بعيد التحرير الاحتلال النازي سيستمر طوال فترة الطوارئ العامة لاحتواء هذه الجائحة تعبيرا عن مشاعر التضامن والصداقة والتآخي بين الشعبين العربي والايطالي.

من جانبه، قال السفير الشيخ عزام الصباح ان هذه البادرة احدى اشكال الدعم والمآزرة المادية والمعنوية التي سارعت بها دولة الكويت للتضامن مع ايطاليا الصديقة “تأكيدا على عمق الروابط التاريخية والثقافية العربية الايطالية وتحية تقدير لصمود وعزيمة الشعب الايطالي المكلوم ولمواساته في ضحايا الوباء من المصابين والمسعفين”.