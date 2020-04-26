الشيخ سلمان الحمود: المرحلة الرابعة لإجلاء المواطنين.. تنطلق من 29 الجاري وحتى 6 مايو

أعلن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود، أن المرحلة الرابعة من خطة عودة المواطنين من الخارج ستكون خلال الفترة من 29 أبريل لغاية 6 مايو 2020.

‏وأضاف الحمود أن الخطة سوف تشمل المحطات التالية: « لوس انجلوس – ميامي – دالاس – واشنطن – مونتريال – سيدني – ملبورن – بيرث ».

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة سوف تشمل أيضاً التشغيل إلى عدد من المدن في أوروبا وأسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا، والتي يتواجد فيها مواطنون كويتيون عن طريق الحجز الإلكتروني المباشر لشركات الطيران العالمية وذلك بالتعاون مع سفارات دولة الكويت في الخارج.