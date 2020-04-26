“الصحة” عن حالتين أشير إليهما في مقطع مرئي: لم تثبت إصابتهما بـ “كورونا”

أوضحت وزارة الصحة أن الحالتين اللتين تم تداول مقطع مرئي بشأنهما وذكر فيه أنهما يعانيان من مرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» تمت إحالتهما من المركز الصحي المشار إليه في المقطع إلى المستشفى التابع للمنطقة السكنية لإجراء المزيد من الفحوصات التشخيصية الدقيقة وذلك للتحقق من ثبوت الإصابة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد أن المقيم الذي تم التطرق إليه من قبل صاحب المقطع أجرى الفحوصات الكاملة في المستشفى فور تحويله من الطبيب المعالج في المركز الصحي حيث أثبتت الفحوصات مبدئيا سلامته وهو حاليا قيد العزل الصحي.

وأهابت الوزارة بالجميع تحري الدقة قبل النشر وإيصال الشكاوى والملاحظات عبر القنوات الرسمية المعتمدة وعدم نشر أي أخبار من شأنها إثارة الذعر والقلق في المجتمع مؤكدة أنه سيتم اتباع الاجراءات القانونية المعتمدة في الدولة بحق من نشر أي ادعاءات ليس لها أساسا من الصحة.