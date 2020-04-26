“الداخلية”: القبض على مقيم من جنسية عربية قام بتهريب شخص من منطقة جليب الشيوخ المعزولة

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بشأن مقطع الفيديو المتداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام شخص يقود دراجة الية قام بتهريب احد الاشخاص من نفس الجنسية من منطقة جليب الشيوخ المعزولة .

وتوضح الادارة ان فور انتشار مقطع الفيديو تم تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن العام وقطاع الأمن الجنائي وبعد عمل التحريات اللازمة وعمليات البحث اتضح انه مقيم من جنسية عربية ويعمل باحد الجمعيات التعاونية بمحافظة مبارك الكبير ، حيث تم رصده وتتبعه والقاء القبض عليه من قبل قطاع الأمن الجنائي ” مباحث جليب الشيوخ ” حيث اقر واعترف بما نسب اليه وتم تحويله الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم وجاري القاء القبض على الشخص الأخر .

وتؤكد الإدارة أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون بتطبيق القانون على اي شخص يخالف قرار العزل بمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة وانها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن من يخالف القرار وذلك للمصلحة العامة .