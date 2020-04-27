«الفتوى والتشريع»: فريق عقود الجهات الحكومية يجتمع مع «الكهرباء» لمراجعة مناقصة تحديث المحطات

عقد فريق عمل الطوارئ لعقود الجهات الحكومية في إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء اجتماعا برئاسة المستشار الدكتور مرسال الماجدي مع ممثلي وزارة الكهرباء والماء لمراجعة مناقصة تطوير وتحديث محطات الكهرباء.

وقال المستشار الماجدي عقب الاجتماع اليوم الاثنين إنه تم التأكد من صحة النصوص القانونية قبل طرح المناقصة إعمالا لنص المادة رقم 5 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.

وأضاف أن المناقصة هي إحدى المناقصات المهمة لوزارة الكهرباء والماء وتهدف إلى ضمان استمرار تقديم الوزارة خدماتها دون انقطاع وفق خطة عملها.

وذكر أن عدد العقود التي تمت مراجعتها من فريق الطوارئ بلغ 210 مشاريع عقود ومناقصات وممارسات عامة خلال فترة الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.

وبين أن فريق الطوارئ يعمل يوميا وعلى مدار الأسبوع بناء على توجيهات رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد.