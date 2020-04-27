السفير حيات: فريق طبي صيني يصل الكويت اليوم للمساعدة في مكافحة «كورونا»

اعلن سفير دولة الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات ان فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة سيصل البلاد اليوم الاثنين في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد كوفيد – 19».

وقال السفير حيات في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية اخر المستجدات حول فيروس «كورونا» وسبل مكافحته والحد من انتشاره.

واوضح ان الفريق الصيني متخصص في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها وعلم الأوبئة والعلاج الطبي المكثف واختبار الحمض النووي .

وأعرب السفير حيات عن شكر الكويت وتقديرها للجهود الكبيرة والمخلصة للحكومة الصينية في تقديم الدعم الأساسي وغير محدود لدول العالم وخاصة الكويت لاحتواء ومكافحة جائحة «كوفيد- 19» وتبادل الخبرات في مجالات المكافحة والوقاية.