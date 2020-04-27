السفير العيسى: بدء اجلاء المواطنين والطلبة من أستراليا 29 الجاري

أعلن سفير دولة الكويت في استراليا منذر العيسى، عن انطلاق مرحلة اجلاء المواطنين والطلبة الراغبين بالعودة من استراليا إلى أرض الوطن اعتبار من الفترة 29 الجاري حتى الأول من مايو المقبل، مشيراً إلى تحديد ثلاثة مطارات ستنطلق منها عمليات الاجلاء عبر رحلات الطيران التجاري الاجنبي وهي: مدينة سيدني، وملبورن، وبيرث.

وذكر العيسى في تصريح صحافي اليوم، “أن عملية الاجلاء ستكون على عدة مراحل، لافتاً إلى أن الدفعة الاولى تنطلق يوم الاربعاء الموافق 29 الجاري على طيران الاتحاد من مدينة ملبورن، بينما الدفعة الثانية تنطلق يوم الخميس الموافق 30 الجاري تشمل رحلتين، الاولى على طيران القطرية من مدينة بيرث والثانية من مدينة ملبورن وعلى طيران القطرية، واما الدفعة الثالثة يوم الجمعة الموافق الاول من مايو المقبل تشمل رحلتين، الاولى من مدينة ملبورن على طيران الاتحاد والثانية من مدينة سيدني على طيران القطرية.

وافاد العيسى، “أن السفارة نقلت المواطنين والطلبة من المدن الاخرى إلى هذه المدن واسكانهم في الفنادق استعداداً لعملية الاجلاء، لافتاً إلى أن السفارة تواصلت مع المواطنين والطلبة وحثتهم على التسجيل في منصة “معاكم” الخاصة بالتواصل مع المواطنين في الخارج وتسجيل رغبتهم أو عدم رغبتهم في العودة.