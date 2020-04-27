البلدية: غلق 4 سردايب مخالفة بعقارات استثمارية في «الفروانية»

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تنفيذاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا، وبناء على ورود بلاغات تتعلق بوجود تجمعات في سراديب العقارات بالمخالفة للقرارات والتعاميم الصادرة واستخدام السراديب في غير الغرض المرخص لها، تكثف الفرق الرقابية في البلدية جولاتها الميدانية على سراديب العقارات في جميع المحافظات للتأكد من التزام أصحاب العقارات من الإشتراطات والمواصفات بلوائح ونظم البلدية .

وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الفروانية م. فهد المويزري أن الجولة التى ترأسها وشارك فيها كل من رئيس النوبة “أ” سعود العتيبي والمفتش راشد العمران ومن إدارة العلاقات العامة خالد سلامة ومحمد عبد الشافي وكمال الدين محمد على سراديب العقارات بالسكن الإستثماري والمخصصة لمواقف السيارات والمستغلة كمخازن بمنطقة الفروانية جاءت بناءا على تعليمات الادارة العليا في البلدية وبمتابعة مباشرة من مدير فرع بلدية المحافظة م. محمد صرخوه.

وتابع المويزري أن الجولات مستمرة على جميع مناطق المحافظة لرصد كافة السراديب المخالفة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية وصولاً للغلق الاداري فضلا عن تحرير مخالفات لملاك العقارات لاستغلالهم العقار لغير الغرض مرخص له.

ولفت إلى أن الجولة أسفرت عن غلق 4 سردايب مخالف مستغل كمخزن بعد الكشف على 8 عقارات استثمارية فضلا عن تحرير8 مخالفات تضمنت فتح وإدارة محل دون الحصول على موافقة البلدية وفقا للائحة المحلات العامة ومخالفات بناء وفقا للقرار الوزاري 206 لسنة 2009.

ودعا المويزري أصحاب العقارات الإلتزام بكافة لوائح وأنظمة البلدية تجنبا للمخالفة والغلق الاداري ، داعيا إياهم بالتعاون مع الفرق الرقابية بالبلدية أثناء الكشف الميداني على العقارات.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.