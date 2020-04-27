المجلس البلدي يوافق على تخصيص حيازتين زراعيتين لاستغلالهما لنشاط مستشفى بيطري في “كبد” و”العبدلي”

وافق المجلس البلدي في استكمال جلسته الاستثنائية غير العادية اليوم الاثنين برئاسة أسامة العتيبي على طلب تخصيص حيازة زراعية ضمن الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلالها لنشاط مستشفى بيطري وخدمات عامة بمنطقة «كبد».

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص حيازة زراعية ضمن الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلالها لنشاط مستشفى بيطري وخدمات عامة بمنطقة العبدلي الزراعية.

ورفض المجلس تخصيص موقع استزراع سمكي بري بمنطقة النعايم «الشقايا» فيما وافق على طلب استغلال جزء من مبني مخازن الهيئة بمنطقة الاستعمالات الحكومية بالعارضية لاستغلاله بصفة مؤقتة في تسويق وتحريج المنتج المحلي.

وكان المجلس البلدي عقد جلسة استثنائية الاربعاء الماضي وافق خلالها على عدد من المشاريع مثل تخصيص موقع أبحاث الاستزراع السمكي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية وتخصيص موقعين للقوة البرية بالمنطقة الجنوبية «الأحمدي».