“الشؤون” تسمح للكادر الطبي بالشراء من الجمعيات التعاونية دون التقيد بالشروط الخاصة بدخول الأسواق

في بادرة طيبة، طالب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية بالسماح للكادر الطبي من فئات الأطباء، الصيادلة، والهيئة التمريضية بدخول الأسواق لشراء احتياجاتهم دون التقيد بالشروط الخاصة بالدخول.

جاء هذا في تعميم تضمن: انه نظرا للظروف الاستثنائية الراهنة التي تواجهها البلاد في مكافحة فيروس کورونا المستجد وفي إطار التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا وتوحيد تلك الجهود من أجل حشد الدعم للجهود الحكومية المبذولة والتي تصب في خدمة المواطنين والمقيمين خلال الفترة الحالية، لذا يرجى التكرم بالتعميم على الجمعيات التعاونية وفروعها لهذا الأمر.