وزير الداخلية: كل التوفيق للوكلاء المساعدين والمديرين العامين ونوابهم في المهام الجديدة

قال وزير الداخلية أنس الصالح إن ‏المسؤولية اليوم مضاعفة وفي أكثر من اتجاه، عبر تطوير وزارة الداخلية أمنيا واداريا وخدماتها الالكترونية، متمنيا التوفيق للوكلاء المساعدين والمديرين العامين ونوابهم سواء الجدد منهم أو من تم تدويرهم بالمهام الجديدة.

واضاف الصالح «‏اذكركم بأن المناصب تكليف وليست تشريفا، ولتكن أبوابكم مفتوحة للجميع».