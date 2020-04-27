“الداخلية”: فيديو التجول بالدراجات الهوائية أثناء فترة الحظر الجزئي.. قديم ومُفبرك

قالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الاشخاص يتجولون على الدراجات الهوائية أثناء فترة الحظر الجزئي انه قديم وتم تركيب الصوت عليه وان الدوريات الأمنية الجوالة والثابته متواجدة في المنطقة والموقع المذكور بالفيديو ولم يتم رصد اي مخالفين للحظر.

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