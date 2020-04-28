«الداخلية»: استدعاء فتاة اعترفت بمخالفتها قرار حظر التجول.. وتحويلها لجهة الاختصاص

أفادت وزارة الداخلية الكويتية بأن إداراتها المختصة قامت بضبط شخص تم تداول فيديو له وهو يعبث بقمامة أحد المنازل الذي أوصل اليه طلبا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في الوزارة حول الفيديو الذي تم تداوله لشخص يقود دراجة نارية ويقوم بتوصيل طلب الى أحد المنازل.

وذكر البيان ان إدارة البحث الجنائي والرخص في قطاع الأمن الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على الشخص واتضح انه من جنسية عربية ولدى مواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بأنه قام بالعبث بالقمامة خارج المنزل الذي أوصل اليه الطلب كما قام بالعبث بمحتويات الطلب نفسه.

وأشارت الإدارة ألى أنه تم تحويل الشخص الى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

تجمهر مجموعة من الجاليات الأفريقية

وفي سياق آخر، أكدت الوزارة أنه تم احتواء واقعة تجمهر مجموعة من الجاليات الأفريقية في منطقة المهبولة.

جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن تجمهر مجموعة من الأشخاص بمنطقة المهبولة.

وأشارت الإدارة الى أن الواقعة لا تتعدى نقل مجموعة من الجاليات الأفريقية إلى إحدى المدارس الخاصة بالإيواء وتجمعهم قبل حضور الباصات الخاصة بنقلهم.

وذكرت أن الباصات لم تكن متواجدة في الموقع وحدثت بعض التجمعات وعلى الفور تدخل رجال قطاع الأمن العام وتمت السيطرة على الموقف وإعادة الأشخاص إلى منازلهم الى حين حضور الباصات الخاصة بنقلهم لمركز الإيواء المعد لاستقبالهم.

وأهابت الإدارة بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم بثه والحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأساسية حيث أن أبواب الإدارة مفتوحة للجميع على مدار الساعة.

مخالفة حظر التجول

ومن جانب آخر، أعلنت الداخلية ان قطاع الأمن الجنائي استدعى فتاة بعدما اعترفت في مقطع فيديو بمخالفتها قرار حظر التجول الجزئي وجاري إحالتها إلى جهة الاختصاص بعد إقرارها بصحة ذلك.

جاء ذلك في بيان أصدرته الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن مقطع فيديو تم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن فتاة تقر بمخالفتها لقرار مجلس الوزراء بشأن حظر التجول الجزئي.

وأوضح البيان ان قطاع الأمن الجنائي إدارة مباحث محافظة حولي استدعى الفتاة وقد أقرت بصحة ذلك وأنها خالفت قرار حظر التجول الجزئي مضيفا انه جاري إحالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بقرار حظر التجول الجزئي مشددا على ان المؤسسة الأمنية لن تتهاون في تطبيق القانون على جميع من يخالف قرارات مجلس الوزراء وذلك للصالح العام.