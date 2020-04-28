رفع 30 سيارة ومعدة ثقيلة ووضع 69 ملصقاً بـ«الفروانية»

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالفروانية عن تنفيذ عدة جولات ميدانية تضمنت رفع السيارات المهملة والمعدات الثقيلة من مناطق السكن الخاص فضلا عن الكشف على عمال توصيل خدمة الطلبات بالنقاط الامنية، وفي هذا السياق نفذت إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق جولة مكثفة على السيارات المهملة والمعدات الثقيلة بالفروانية عقب ورود شكاوي من المواطنين فضلا عن الكشف على العديد من عمال توصيل خدمة الطلبات للمطاعم والتأكد من أستخراجهم التراخيص والتى ترأسها مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالفروانية سعد الخرينج ومراقب عام إشغالات الطرق سعود الحربي وعدد كبير من مفتشي الادارة ومن إدارة العلاقات العامة خالد سلامة ومحمد عبد الشافي.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالفروانية سعد الخرينج بانه تم تكثيف الجولات الميدانية بناءا على خطة عمل تم وضعها لرصد جميع المخالفات واتخاذ كافة الاجراءات وفقاً لكافة القرارات الصادرة من البلدية و الجهات المعنية.

وتابع الخرينج أنه تم رفع 30 سيارة ومعدة ثقيلة من مناطق السكن الخاص بمنطقة الفروانية عقب إنتهاء المدة القانونية للملصقات ، لافتاً إلى أنه تم وضع 69 ملصق على سيارة ومعدة ثقيلة تمهيدا لرفعها بمجرد أنتهاء المدة القانونية للملصقات .

وأكد الخرينج على أن الجولات الميدانية مستمرة لرصد اي مخالفة وإتخاذ الاجراءات بحقها على الفور وفق الاطر القانونية، مناشداً الجميع الالتزام بكافة القرارات الصادرة من البلدية والجهات المعنية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وبدوره، أوضح مراقب عام إشغالات الطرق سعود الحربي بأنه تم تحرير 30 مخالفة وفقاً للقرارات الوزارية 190 لسنة 2008 و149 لسنة 2006 تضمنت مخالفات نظافة عامة ومخالفات إستغلال مساحة ومخالفات إشغالات طرق.

وذكر الحربي أن الفرق الرقابية بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق وجهت 50 تعهداً لعمال توصيل خدمة الطلبات للمطاعم عقب الكشف عليهم بالنقاط الامنية بعموم محافظة الفروانية.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال اى شكوي تتعلق بالبلدية إرسالها عبر الواتس أب 24727732.