آلاف المخالفين يراجعون مراكز الاستقبال في «الفروانية»

توافد الآلاف من مخالفي الإقامة من مختلف الجنسيات على مراكز استقبال مخالفي قانون الإقامة منطقة الفروانية للاستفادة من مهلة «الداخلية» في تسوية وضعهم وإعفائهم من الغرامات المستحقة عن مخالفاتهم وإيوائهم حتى عودتهم إلى بلادهم.

وبموازاة جهود المختصين بمراكز الاستقبال في إنهاء معاملات المخالفين بأسرع وقت، قامت ممثليات للجنسيات المتواجدة باستخراج وثائق سفر وثبوتيات لمن لا يملكون أوراقا رسمية.

وتبقى يومان على انتهاء المهلة التي حددتها «الداخلية»، ويتوقع أن يشهدا توافد المزيد من مختلف الجنسيات.

من ناحية أخرى، قام رجال وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بتسهيل إجراءات خروج المئات من مخالفي الإقامة من المهبولة وذلك للتوجه إلى مركز استقبال المراجعين في الفروانية وجليب الشيوخ للاستفادة من المهلة المغادرة دون دفع غرامات.